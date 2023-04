Maia Sandu la Bucea: „am revenit în acest loc pentru a onora victimele nevinovate”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, împreună cu omologul său de la Kyiv, Vladimir Zelenski, au fost ieri la Bucea să comemoreze victimele masacrului de acum un an. „La un an de când trupele ruse au comis masacrul din Bucea, am revenit în acest loc pentru a onora victimele nevinovate – bărbați, femei, părinți și copii […] Acest articol Maia Sandu la Bucea: „am revenit în acest loc pentru a onora victimele nevinovate” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.

