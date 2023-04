CSM se întrunește în prima ședință, după numirea a trei noi membri

09:40

Grație rezistenței armatei ucrainene, nu există pericole militare la adresa Republicii Moldova. O spune președinta Maia Sandu, potrivit căreia acum Ucraina reprezintă un scut pentru liniștea și securitatea Republicii Moldova. În același timp, potrivit șefei statului, Rusia nu renunță la ideea preluării puterii în Republica Moldova și acționează prin diferite...