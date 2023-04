Twitter lansează abonamente pentru companii; Costă 1000 de dolari

14:00

Un an de la eliberarea orașului Bucha: Maia Sandu participă la Summitul Bucha 2023 la invitația președintelui ucrainean Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află astăzi în vizită în Ucraina. Maia Sandu participă la Summitul Bucha 2023, la invitația președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Amintim că astăzi, 31 martie, se împlinește un an de la eliberarea orașului Bucea de către armata ucraineană. Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, 1400 de cetățeni au fost uciși în c...