Abia desprinși de socialiști, traseiștii Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan crează  unui nou partid – Ar putea veni și alți deputați

22:40

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu spune că sistemul de asistență socială în R. Moldova urmează să fie reformat prin creșterea accesului la servicii sociale, mai mulți beneficiari și salarii mai mari pentru asistenții sociali. Buzu mai spune că prin intermediul unei reforme ministerul dorește să soluționeze patru probleme: managementul defectuos, inegalitatea teritorială, legătura ... Sistemul de asistență socială în Moldova este ineficient în lupta cu sărăcia – Are nevoie de un restart The post Sistemul de asistență socială în Moldova este ineficient în lupta cu sărăcia – Are nevoie de un restart appeared first on Politik.