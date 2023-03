Un traficant din București a fost prins de procurori cu droguri de 60.000 de euro ascunse în congelator

20:00

Designerul italian de mașini sport de lux Lamborghini a dezvăluit primul său model de supercar hibrid plung-in, Lamborghini Revuelto. Lamborghini Revuelto este un hibrid plug-in și, deși are încă un motor V12 pe benzină, are și trei motoare electrice, iar cele două sisteme de propulsie însumează 1.015 cai putere, relatează CNN. Mașina, al cărei preț nu […] Acest articol Cum arată primul Lamborghini hibrid. Are patru motoare și 1.015 cai putere a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.