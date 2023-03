Tinerii din Ungheni, la discuții cu Ambasadorul Uniunii Europene, Jānis Mažeiks (VIDEO)

12:20

Serviciul Fiscal de Stat are director nou. Este vorba despre Petru Rotaru, candidatura căruia a fost aprobată de Guvern, transmite IPN. Până la desemnarea lui Petru Rotaru, cabinetul de miniștri a aprobat eliberarea din funcție a actualei directoare, Rozalina Albu, în baza cererii de demisie. În aceeași ședință, în funcția... The post Șef nou la Serviciul Fiscal de Stat appeared first on Portal de știri.