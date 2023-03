DOC Noul CSM, pus pe treabă! A fost anunțată data primei şedinţe: Subiectele care vor fi ”puse la punct”

17:50

Un eveniment deosebit a avut loc astăzi la Muzeul Național de Istorie din Chișinău. Instituția a găzduit licitația de caritate „Make art, not war”, în cadrul căreia au fost expuse tablouri semnate de artiști ucraineni. Fondurile colectate vor ajunge la poporul ucrainean, precum și la Centrul Speranței Chișinău al Hospices of Hope Moldova, care va […] Articolul VIDEO Make art, not war: Muzeul Național de Istorie găzduiește un eveniment caritabil, în sprijinul Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.