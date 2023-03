Votat. Ex-ministrul Finanțelor Dumitru Budianschi va conduce Comisia Națională a Pieței Financiare

15:00

Primaria municipiului Chișinău informează că circa 300 de bare pentru parcarea bicicletelor sunt în proces de montare în 90 de locații din orașul Chișinău, câte 3-5 suporturi per locație. Valoarea proiectului este de 634 de mii de lei. Instalațiile sunt montate în preajma instituțiilor publice, culturale și de agrement, de învățământ, medicale, educaționale, dar și […]