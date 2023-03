Kremlinul, reacție la declarațiile lui Lukașenko: „Operațiunea militară specială – singurul mijloc de a atinge obiectivele”

14:20

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) oferă un grant de 5,6 milioane euro pentru gestionarea deșeurilor în 3 raioane din Republica Moldova. Pe 30 martie a fost semnat Acordul de Grant de către vicepreședintele BERD pentru Politici și Parteneriate Mark Bowman și ministra Finanțelor Veronica Sirețeanu. Reprezentanții Ministerului Mediului precizează că „finanțarea este crucială pentru […] The post BERD oferă Moldovei un grant în valoare de €5,6 mln. Banii vor fi investiți în 3 raioane appeared first on NewsMaker.