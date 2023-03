Alexander Picker: Când va fi permisă utilizarea cripto în Moldova, Moldindconbank va fi pregătit

08:30

Donald Trump a fost pus sub acuzare penală de juriul unui tribunal din Manhattan într-un caz de cumpărare a tăcerii unei actriţe de filme pentru adulți, în 2016. Este primul fost președinte american care se confruntă cu acuzații penale, chiar în timp ce s-a lansat pentru o nouă candidatură pentru Casa Albă, relatează Reuters și […]