O tehnică arhaică de încondeiere a ouălor, încercată de copii la Biblioteca „Ion Creangă”

21:00

Oficiul de legătură NATO în Republica Moldova și-a creat o pagină de Facebook. Prima postarea publicată este un mesaj de salut al șefei Oficiului, Michaela Šimáková, transmite IPN. În mesajul său, Michaela Šimáková a menționat că sarcina principală a Alianței constituie lucrul comun cu partenerii din Europa, Asia, Africa, dar... The post Oficiul de legătură NATO în Republica Moldova și-a creat o pagină de Facebook appeared first on Portal de știri.