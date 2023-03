România va dona peste 2 000 de cărți Republicii Moldova. Cum vor fi distribuite

12:40

Fostul șef de la Calea Ferată din Moldova (CFM) Iurie Topală a scăpat de arestul la domiciliu. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus, pe 30 martie, plasarea sub control judiciar. Decizia vine după ce instanța de judecată a respins solicitarea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) de prelungire a arestului la […]