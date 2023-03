O studentă și-a anulat amenda de parcare folosind inteligența artificială. ChatGPT i-a făcut contestația

09:50

În noaptea de sâmbătă, 25 martie, spre duminică, 26 martie, Republica Moldova a trecut la ora de vară 2023. Ceasul s-a dat cu o oră înainte. Astfel, ora 03:00 a devenit ora 04:00. Din acest motiv, duminică este cea mai scurtă zi din acest an. Ora de vară va fi valabilă între 26 martie și […]