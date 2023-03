„Vînzătorii” de permise de conducere vor sta în arest

23:30

Gheorghe Begu, șoferul automobilului care se face vinovat de producerea accidentului de pe Viaduct, în urma căruia Marcela Paladi a rămas fără picioare, susține că a încercat să o contacteze pe fată. Declarațiile au fost făcute în cadrul primei ședințe de judecată, unde bărbatul și-a recunoscut vina.„Îmi pare foarte rău că s-a întîmplat asta. Am încercat să fac tot ce am putut. A doua zi am în