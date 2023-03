/VIDEO/ „Egali în fața justiției” – un film realizat de TV Nord. Patru acte, justițiabili, judecători, avocați, polițiști și procurori

16:30

Performanță judiciară înaltă și servicii pe potriva așteptărilor justițiabililor, sunt doar câteva componente pe care tinde să le implementeze Judecătoria Edineț. Rezultatele obținute, dar și planurile pentru acest an au fost discutate în cadrul unei conferințe de presă, organizată de către instituție. Anul trecut judecătorii instanței din Edineț au examinat peste 12 mii de dosare, […]