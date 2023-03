Studiu: Sute de tone de deșeuri medicale sunt produse, lunar, în Moldova. Cât sunt de periculoase?

21:40

Fotojurnalistul ucrainean Evghenii Maloletka a câștigat etapa europeană a concursului internațional World Press Photo. El a realizat o serie de fotoreportaje pentru Associated Press în timpul luptelor pentru orașul Mariupol. Evghenii Maloletka a imortalizat viața civililor în condiții de război, dar și urmările bombardamentelor, inclusiv bombardarea spitalului și a maternității din Mariupol, în martie 2022.