(video) Confirmat! Cristiano Ronaldo deţine un Bugatti Centodieci

Zvonul s-a adeverit! Cristiano Ronaldo deţine unul din cele 10 exemplare Bugatti Centodieci. Apropo, este al şaptea produs, în corespundere cu cifra sa norocoasă şi ce pe care o utilizează în fotbal! View this post on Instagram A post shared by Alber Muncha (@alberam17) View this post on Instagram A post shared by Autogespot Spain […] Articolul (video) Confirmat! Cristiano Ronaldo deţine un Bugatti Centodieci apare prima dată în Autoblog.md.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Autoblog.md