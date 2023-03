PAS îi contrazice pe Nagacevschi și Tănase: În Constituție va fi introdusă „limba română”, însă procesul este anevoios

16:30

Pentru prima dată, activitatea școlilor auto și cea a instituțiilor care pregătesc personalul în domeniul transportului rutier va fi reglementată. Noile prevederi au scopul de a elimina corupția din sistemul de pregătire a șoferilor și de a asigura recunoașterea internațională a permiselor de conducere eliberate în țara noastră. Guvernul a aprobat, la propunerea ministerului Educației […] The post Gata cu mita pentru permisele de conducere? Guvernul a aprobat un nou regulament pentru școlile auto appeared first on NewsMaker.