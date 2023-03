(VIDEO) Un duo format din mamă și fiică, de la Chișinău, a primit patru de DA la concursul „Românii au Talent”

16:20

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție au reținut, pe 29 martie, un om de afaceri, bănuit de trafic de influență și corupere activă, comise în legătură cu unele dosare penale aflate în gestiunea CNA și a Procuraturii Anticorupție (PA). Suspectul ar fi acționat concertat împreună cu un grup de persoane, în interesul unor […]