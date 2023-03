Ion Sula s-a întâlnit cu Giacomo Filibeck, care a salutat reconstrucția Partidului Social Democrat European 

10:10

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, conform declarației de avere, are un salariu de la Președinție de 13 000 lei lunar și mai are 600 USD într-un cont din Statele Unite. Astfel, ea a fost întrebată cum se descurcă cu aceste resurse, informează TRIBUNA. „Eu mi-am asumat această funcție, am știut care e salariul. Nu am […]