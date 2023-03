Cum se numește conexiunea dintre oameni și stat? Alaiba propune 3 variante și cheamă moldovenii la vot

11:40

Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) nu vede un risc de atac militar iminent din partea Rusiei la adresa Moldovei, din motiv că prima nu ar avea resurse suficiente. Cu toate acestea, Organizația observă „un arsenal al războiului hibrid". Precizările au fost făcute de secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoană. Cel din urmă a adăugat […]