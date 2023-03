MIDR a inspectat lucrările de reparație pe sectoarele de drum care vor fi utilizate pentru deplasarea delegațiilor participante la cel de-al doilea Summit European

13:10

Republica Moldova are 5 campioni europeni la Campionatul Europei la Hand to Hand Fighting seniori, desfășurat în Milano, Italia, informează PROVINCIAL. Rezultatele: 57 kg – Guseinov Iuri, Locul 1 62 kg – Sandu Stancă, Locul 2 73 kg – Vlad Bragarenco, Locul 1 80kg – Petru Buzdugan, Locul 1 88 kg – Vladislav Mastac, Locul