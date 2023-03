Rusia declară public că este angajată într-un „război hibrid” cu puterile occidentale

16:10

Firma Centrum Moscova, la care Elisaveta Peskova, fiica lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt de la Kremlin, este acționară, a avut un an deosebit de fructuos de la declanșarea invaziei în Ucrainei. Potrivit publicației Verstka, compania a realizat venituri de peste 70 de ori mai mari decât în anul precedent, principalii săi clienți fiind autorități […]