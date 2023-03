Fosta membru al Partidului Democrat, Monica Babuc, numită la șefia Institutului Cultural Român din Chișinău – Va avea  grad diplomatic de ministru consilier

11:40

Deputatul Irina Lozovan părăsește Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS) și Partidul Socialiștilor din R. Moldova (PSRM) și anunță că aderă la Mișcarea pentru Popor. Într-o postare pe Facebook, Irina Lozovan susține că motivul plecării sale din fracțiune este faptul că PSRM nu are un lider. „Din păcate PSRM nu poate supraviețui fără un lider, noi, ... Traseismul politic ia turații – A treia plecare de la Blocul Comuniștilor și Socialiștilor în Parlament – Reacția PSRM