UNHCR donează echipamente Societății Invalizilor din Moldova

17:10

Vremea se va răci semnificativ, în Nisporeni, începând de marţi, iar valorile termice se vor situa sub cele caracteristice pentru sfârşitul lunii martie, cu maxime termice de 11 grade Celsius şi minime de 0 grade Celsius. În intervalul 27 martie-28 martie, vremea se va schimba brusc. Noaptea și dimineața pe...