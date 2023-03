Maia Sandu, la „Summitul pentru democrație”: În timp de război, Moldova este este un test de turnesol pentru Statele Unite și țările UE

10:10

Pe 30 aprilie, Moldova se va alătura pentru a 8-a oară la mișcarea mondială «Good Deeds Day — Ziua Faptelor Bune», care reunește locuitori din 109 țări. Patru milioane de oameni din toată lumea, mii de organizații și companii îi ajută, anual, pe alții, în cadrul acțiunilor de voluntariat în domeniul ecologiei, protecției animalelor, a copiilor și a omenirii, la general. Începând cu anul 2016, Centrul Republican de Voluntariat este reprezentantul oficial în Moldova al acțiunii «Good Deeds […] The post În Moldova va avea loc a 8-a ediție a Zilei Faptelor Bune appeared first on NewsMaker.