La spitalul din Sîngerei au fost instalate panouri fotovoltaice. Instituția își va sigura o treime din consumul anual de energie electrică

09:50

Compania Avia Invest reacționează la revenirea Aeroportului Internațional Chișinău în proprietatea statului. Compania, care a concesionat aeroportul în 2013, susține că „această decizie este o preluare de tip raider" și „autoritățile statului și-au îndreptat toate eforturile pentru rezilierea contractului în mod ilegal". Avia Invest susține că pe 25 februarie 2022 „Comisia de Situații excepționale a decis să […]