Suntem responsabili pentru vocile pe care le amplificăm

18:10

Încheiem săptămâna cu informații esențiale, din toate domeniile și zonele geografice. Vezi ce ți-am pregătit. Un bloc […] The post Esențial: Petiție împotriva retrocedării unul bloc al Bibliotecii Naționale, vom fi obligați să reciclăm anvelopele și Berlinul permite topless în piscinele publice appeared first on Moldova.org.