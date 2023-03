Premierul este așteptat joi în Parlament

08:40

O placă comemorativă în cinstea sportivului ceh care a stat la originea fotbalului din Chișinău, Josef Seidl, a fost dezvelită duminică la stadionul Dinamo. Evenimentul a fost organizat în ajunul meciului Republica Cehă-Moldova din preliminariile pentru UEFA EURO 2024, transmite IPN. Ambasadorul Republicii Cehe în Moldova, Stanislav Kázecký, a menționat...