„Tu ești eroul meu”. Scrisoarea emoționantă a unei fetițe din Rusia, a cărui tată a fost condamnat la închisoare pentru „discreditarea” armatei

08:20

Puterea de cumpărare a pensionarilor a fost păstrată în acest an. Declarația a fost făcută de ministrul Muncii și Protecției Sociale Alexei Buzu. Oficialul a mai spus că pe termen mediu, pensiile vor continua să crească în Moldova. „Puterea de cumpărare a pensionarilor a fost păstrată. În acest an se așteaptă o inflație de 6%, deci […] The post Indexarea pensiilor de la 1 aprilie. Ministrul Alexei Buzu: „Puterea de cumpărare a pensionarilor a fost păstrată” appeared first on NewsMaker.