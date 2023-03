Andrei Spînu confirmă: „Mi-au deschis dosare referitor la activitatea mea”

13:10

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a criticat fără menajamente pe omologul său rus, Vladimir Putin, într-un interviu acordat Associated Press, afirmând că liderul de la Kremlin este o „persoană izolată din punct de vedere informațional” care a „pierdut totul” în ultimul an de război, relatează The Guardian, citat de G4Media. „Nu are aliați”, a spus Zelenski, adăugând că îi este clar că nici măcar China nu mai este dispusă să sprijine Rusia. Președintele Xi Jinping a participat recent la...