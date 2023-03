/FOTO/ Un microbuz s-a răsturnat pe traseul R-12, în raionul Dondușeni

11:10

Actorul Orlando Bloom, ambasador al bunăvoinţei pentru UNICEF şi unul dintre starurile francizelor cinematografice „Pirates of the Caribbean” („Piraţii din Caraibe”) şi „Lord of the Rings” („Stăpânul inelelor”), a vizitat duminică un centru pentru copii din Kiev, informează Reuters, citata de agerpres.ro. Aceasta a fost prima sa vizită în Ucraina după 2016, a precizat actorul […] Acest articol Actorul Orlando Bloom a vizitat duminică un centru pentru copii din Kiev a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.