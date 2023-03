Top 5 beneficii ale ouălor pentru sănătate

13:40

Nu există o dietă specifică pentru o vezică biliară sănătoasă, dar respectarea unor reguli poate ajuta la menținerea vezicii biliare sănătoase și la o bună funcționare a acesteia. Iată câteva sfaturi despre alimentele care pot ajuta la menținerea sănătății vezicii biliare. Alimente pe bază de plante O dietă sănătoasă va oferi o varietate de nutrienți. O dietă care include o gamă de alimente vegetale poate oferi nutrienții de care organismul are nevoie pentru a rămâne sănătos. Alimentele pe bază de plante sunt o sursă sigură de vitamine, minerale și antioxidanți. Aceștia pot ajuta la prevenirea bolii vezicii biliare. Antioxidanții sunt substanțe nutritive care ajută la eliberarea organismului de molecule toxice cunoscute sub numele de radicali liberi. Radicalii liberi se dezvoltă în organism ca urmare a proceselor naturale și a stresului din mediul înconjurător, inclusiv a alimentelor procesate. Pe măsură ce radicalii liberi se acumulează, poate rezulta stresul oxidativ. Acest lucru poate provoca deteriorarea celulelor, ceea ce poate duce la diverse boli, inclusiv cancer. Alimente recomandate: Proteine slabe Proteinele sunt esențiale pentru repararea și creșterea țesuturilor corpului. Carnea roșie și produsele lactate sunt surse bune de proteine, dar acestea pot fi, de asemenea, bogate în grăsimi, iar un aport ridicat de grăsimi poate pune presiune asupra vezicii biliare. Alimentele proteice cu conținut scăzut de grăsimi sunt o opțiune potrivită. Acestea includ: carnea de pasăre pește produse lactate fără grăsime nuci și semințe soia și produse din soia leguminoase, cum ar fi fasolea și lintea alternative lactate, cum ar fi laptele de soia Carnea procesată și produsele lactate sunt adesea bogate în sare adăugată. Alimentele proaspete fără adaos de zahăr sunt o opțiune mai sănătoasă. Un studiu din 2016 a găsit o legătură între un aport ridicat de proteine vegetale și un risc mai mic de boală a vezicii biliare. Fibre Fibrele susțin sănătatea digestivă și pot oferi protecție împotriva bolii vezicii biliare prin îmbunătățirea mișcării alimentelor prin intestin și prin scăderea producției de acizi biliari secundari, spun experții. În 2014, cercetătorii au analizat modul în care o dietă bogată în fibre a afectat producția de nămol biliar în timpul unei diete de slăbire rapidă pentru persoanele cu obezitate. Nămolul biliar sau al vezicii biliare este o substanță care crește riscul de a dezvolta boli ale vezicii biliare. Acesta se poate acumula la persoanele care țin post sau pierd în greutate rapid. Acest lucru sugerează că fibrele pot ajuta la prevenirea bolii vezicii biliare. Sursele de fibre includ: Fructe Legume Legumele nuci și semințe cereale integrale Grăsimile nesaturate, cum ar fi omega-3, de asemenea pot ajuta la protejarea vezicii biliare: pește de apă rece nuci, cum ar fi nucile semințe, cum ar fi semințele de in uleiuri din pește sau din semințe de in De asemenea, oamenii pot lua suplimente, dar ar trebui să se consulte mai întâi cu un medic, deoarece unele suplimente nu sunt potrivite pentru toată lumea. Cafeaua Consumul moderat de cafea poate ajuta la protejarea funcției vezicii biliare. Cercetările sugerează că substanțele din cafea pot avea diverse beneficii pentru funcția vezicii biliare, inclusiv echilibrarea anumitor substanțe chimice și stimularea acțiunii vezicii biliare și, posibil, și a activității intestinale. Calciu Un aport adecvat de calciu în alimentație poate susține sănătatea vezicii biliare. Calciul se conține în: verdețuri cu frunze închise la culoare, cum ar fi varza kale și broccoli. alimente lactate, cum ar fi iaurtul, brânza și laptele alternative lactate îmbogățite, cum ar fi laptele de migdale sau de in sardine suc de portocale Persoanele cu risc de afecțiuni ale vezicii biliare ar trebui să aleagă produse lactate fără grăsime. Vitamina C Vitamina C se conține în: ardei roșii și verzi portocale și alte alimente citrice kiwi broccoli căpșuni roșii Vitamina C este o vitamină solubilă în apă, ceea ce înseamnă că gătitul în apă poate elimina o parte din ea din alimente. Fructele și legumele proaspete, crude, sunt cele mai bune surse. Magneziu Magneziul este conținut în: migdale și caju alune și unt de arahide spanac fasole, inclusiv fasolea neagră lapte de soia cartofi avocado orez iaurt banana Acid folic O sursă bună de acid folic se găsețte în : ficat de vită spanac mazăre cereale îmbogățite sparanghel Sunt disponibile și suplimente, dar cel mai bine este să obțineți nutrienții din surse alimentare. Oamenii ar trebui să își întrebe medicul înainte de a lua suplimente. Alimente de evitat: Unele alimente pot crește șansele de a dezvolta tulburări ale vezicii biliare, cum ar fi calculii biliari. Persoanele care au preocupări legate de sănătatea vezicii biliare ar trebui să ia în considerare evitarea sau limitarea următoarelor tipuri de alimente: Carbohidrați rafinați Carbohidrații sunt o parte esențială a dietei majorității oamenilor, iar carbohidrații nerafinate, cum ar fi cerealele integrale și ovăzul, pot furniza nutrienți esențiali. Cu toate acestea, carbohidrații rafinați pot crește riscul de afecțiuni ale vezicii biliare. Într-un studiu, cercetătorii au descoperit că consumul a 40 de grame sau mai mult de zahăr pe zi a dublat riscul de apariție a calculilor biliari cu simptome. Carbohidrații care trebuie limitați sau evitați zaharuri adăugate și îndulcitori făina alba alte cereale rafinate produse de patiserie prefabricate, inclusiv prăjituri și torture bomboane și ciocolată Grăsimi nesănătoase Vezica biliară produce bilă care ajută organismul să digere grăsimile. Un aport ridicat de grăsimi, și mai ales de grăsimi saturate și trans, poate pune o presiune suplimentară asupra acestui proces. Cercetătorii au descoperit că persoanele care consumă carne roșie, carne procesată și ouă ca parte a unei diete generale nesănătoase au un risc mai mare de calculi biliari. Grăsimile nesănătoase sunt prezente în: carne roșie, carne grasă carne procesată alte alimente procesate produse lactate cu conținut integral de grăsimi alimente prăjite multe alimente rapide sosuri pentru salate și sosuri gata preparate produse de patiserie și deserturi prefabricate ciocolată și alte dulciuri înghețată