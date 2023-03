Oficial rus: Nu doar Ucraina este poligon pentru testarea armelor biologice, SUA țintește Georgia, Moldova și alte țări

15:50

Anticoruptie.md a aflat cât costă un prânz cald în cantinele Parlamentului, Guvernului și Băncii Naționale. Meniul în aceste instituții variază începân cu capacitate, felurile de mâncare, numărul acestora, dar și prețul. Cantina Băncii Naționale a Moldovei (BNM) are 64 de locuri și este utilizat sistemul de autoservire în front liniar. Conform informațiilor furnizate de Serviciul […]