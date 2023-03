Peste 200 de copaci au fost doborâți de vânt în Chișinău. Cum va fi vremea miercuri?

09:30

Chișinăul nu are un plan prin care se urmărește reintegrarea regiunii transnistrene în decursul a 7 ani. Autoritățile lucrează la un concept de reintegrare. Cu precizări în acest sens a venit vicepremierul pentru reintegrare Oleg Serebrian. Oficialul moldovean a comentat declarația unui oficial de la Kiev care a spus că autoritățile de la Chișinău au […] The post Serebrian a comentat declarația Ucrainei despre „planul de reîntoarcere a Transnistriei în termen de 7 ani” appeared first on NewsMaker.