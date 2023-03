România și Polonia au reafirmat sprijinul deplin pentru Moldova

15:30

Lumea modernă nu are nevoie de așa-numitele summit-uri pentru democrație, care seamănă de fapt discordie și confruntare.Acest lucru a fost declarat la un briefing de marți de purtătorul de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning.„Ceea ce are nevoie lumea astăzi este să nu existe amestec în treburile altor țări sub pretextul [apărării] democrației, să se practice democrația adevă