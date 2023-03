16:30

Fostul președinte al R. Moldova, Igor Dodon, învinuit de corupere pasivă, organizarea și acceptarea finanțării partidului politic din partea unei organizații criminale, nu va merge în perioada 31 martie – 10 aprilie în pelerinaj la mănăstirile de pe muntele Athos din Grecia. O hotărâre în acest sens a fost pronunțată vineri, 24 martie, de către ... Ex-președintele, Igor Dodon amână plecarea pe muntele Athos – Magistrații CSJ au respins solicitarea avocaților