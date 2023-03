Un centru de plasament pentru copii în situații de risc a fost inaugurat în Taraclia

22:00

Zgomot de motoare şi multă adrenalină se așteaptă la Nisporeni pe 25 martie, unde se va desfășura etapă a Campionatului Național Motocross 2023. „Promovăm inițiativele frumoase și anul acesta, ca în fiecare an, Primăria Oraşului Nisporeni susține organizarea "Campionatului Național Motocross" al Republicii Moldova! Ne mândrim pentru că de câțiva...