Ion Ceban a avut întrevederi cu parlamentari din Armenia: Am vorbit despre Chișinău

20:00

Reuniunea Teatrelor Naționale din Republica Moldova și România se va desfășura și în acest an sub patronajul Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu și al Președintelui României, Klaus Iohannis. Astăzi, 27 martie 2023, de Ziua Mondială a Teatrului și Ziua Unirii Basarabiei cu România, Președinta Maia Sandu a acordat Înaltul Patronaj pentru Reuniunea Teatrelor Naționale Românești, […] Articolul Reuniunea Teatrelor Naționale va avea loc, al treilea an consecutiv, sub patronajul Președinților Maia Sandu și Klaus Iohannis apare prima dată în DemocracyMD.