Fermierii anunță Guvernul că ei se pregătesc de faliment – Prețurile la grău, porumb și floarea soarelui s-au prăbușit – Ce solicită premierului

12:30

Prețul la ceapă a explodat în ultima lună, iar un kilogram a ajuns să coste 25 de lei. Ministrul Agriculturii, Vladimir Bolea a declarant la JurnalTV că prețurile au explodat pe fundalul exporturilor masive de ceapă în Ucraina. „Republica Moldova din importator de ceapă a devenit exportator. Produsul ajunge în Ucraina, în condițiile în care ... De ce au crescut prețurile la ceapă – Explicația ministrului Vladimir Bolea The post De ce au crescut prețurile la ceapă – Explicația ministrului Vladimir Bolea appeared first on Politik.