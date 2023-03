(VIDEO) Netflix în colaborare cu Carla’s Dreams au lansat o melodie inspirată dintr-un film criminal

17:40

Procuratura Anticorupție a anunțat, pe 27 martie, despre finalizarea urmăririi penale și remiterea în instanța de judecată pentru examinare, a cauzei penale de învinuire a unui polițist de sector din comuna Tohatin. Acestuia îi sunt incriminate două capete de acuzare pentru săvârșirea infracțiunii de corupere pasivă. Cauzele penale au fost inițiate în anul 2022, în […]