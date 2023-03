FIFA, implicată într-un nou scandal de proporții. Indonezia refuză participarea Israeulului la Cupa Mondială U20

22:10

Prinţul Harry a sosit la Înalta Curte din Londra pentru un proces împotriva editorului Daily Mail // VIDEO Prinţul Harry şi-a făcut apariţia, luni dimineaţă, la Înalta Curte din Londra, unde are loc o audiere împotriva editorului Daily Mail, Associated Newspaper, acuzat de mai multe vedete că a strâns ilegal informaţii despre acestea. BREAKING: Prince Harry has arrived at the High Court ahead of a court case against The Daily Mail newspaperhttps://t.co/AQ6e97MgAq • Sky 501, Virgin 602, Freevi...