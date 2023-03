3 sfaturi de îngrijire a sarcinii încă din primul trimestru

15:00

Checul de post cu cacao si nuci este ideal si pentru cei care au ales un regim de viata vegan, scrie divainbucatarie.ro. 1 lingurita pudra de coaja de portocale (coaja rasa de portocale/ esenta portocale) Am pus intr-un bol incapator toate ingredientele solide. In alt bol am turnat laptele de soia cu ulei si rom (esenta de rom). Am lasat in poza laptele vegetal pe care il folosesc in mod obisnuit nu pentru a-i face reclama, ci pentru ca am primit foarte multe intrebari legate de laptele vegetal...