Șor, lăsat cu buza umflată! Aeroportul a  revenit în proprietatea statului

17:30

First Citizens BancShares Inc va achiziţiona de la Fondul de garantare a depozitelor bancare din SUA (FDIC) toate depozitele şi împrumuturile Silicon Valley Bank (SVB), a anunţat autoritatea de reglementare, transmite Reuters. Achiziţia de către subsidiara First-Citizens Bank & Trust Company include preluarea unor active de aproximativ 72 miliarde de dolari ale Silicon Valley, cu […] Articolul First Citizens va cumpăra Silicon Valley Bank apare prima dată în Bani.md.