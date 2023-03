Rezultat uriaș pentru Sorana Cîrstea la Miami – Calificare în sferturi de finală –  Cu cine se va duela în sferturi

09:00

Forța Fermierilor solicită intervenția Guvernului în vederea consolidării AIPA. Potrivit Asociației, din datoriile anului 2022 în valoarea de peste 1,4 mlrd lei în prezent au fost autorizate plățile la mai puțin de 20 procente din suma totală. „Cu această viteză putem presupune că toate datoriile vor fi achitate nu mai devreme de toamna 2023". Forța ... Situație critică cu achitarea subvențiilor pentru agicultori – Forța Fermierilor solicită fortificarea AIPA – Care ar fi restanțele