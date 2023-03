Un barosan al justiției moldave ar putea scăpa basma curată într-un dosar de îmbogățire ilicită – Cum s-au aranjat treburile

12:00

Are loc protestul Asociației Patronale a Transportatorilor Auto în fața IGSP. Circa 100 de microbuze si autobuze vor fi aduse în fața instituției. Poliția îndeamnă atât organizatorii, cât și participanții să respecte legislația și să se conformeze indicațiilor oamenilor legii. „Potrivit Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale, desfășurarea întrunirilor cu blocarea benzilor de circulație, a arterelor ... LIVE: Protestul Asociației Patronale a Transportatorilor Auto în fața IGSP. The post LIVE: Protestul Asociației Patronale a Transportatorilor Auto în fața IGSP. appeared first on Politik.