Klaus Iohannis a prezentat Consiliului European evaluarea României privind situația din Moldova

09:30

Albina Ciurpin și Anhelina Kylyk sunt cel de-al treilea cuplu LGBT+ din Moldova care a depus o declarație de căsătorie la Agenția Servicii Publice (ASP), urmare a deciziei CEDO de la începutul acestui an, care obligă statele membre să ofere un cadru legal pentru parteneriatele queer. Cuplul așteaptă refuzul care ar urma să fie transmis […] The post Al treilea cuplu LGBT+ vrea să își înregistreze căsătoria în Moldova: „Tata a spus că trebuie să mergem înainte” appeared first on NewsMaker.