Fundația OK și Fagura colaborează pentru promovarea educației financiare în Moldova

18:10

Pe strada 31 august din Chișinău, unde au fost găsite fragmente de pavaj din timpul domniei primarului Karl Schmidt, a avut loc o ședință foto în stilul secolului al XIX-lea. Ședința foto a fost organizată de către cafeneaua Delice d’Ange, care se află chiar pe aceeași stradă. Organizatorii filmărilor au decis să-și imagineze cum arăta cultura […] The post (VIDEO) Pavajul istoric – deja o nouă atracție turistică? S-a organizat o ședință foto în stilul secolului al XIX-lea appeared first on NewsMaker.