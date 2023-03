Igor Grosu promite că noul CSM va fi funcțional săptămâna aceasta chiar dacă legea spune că acest lucru e aproape imposibil

16:00

O Curte Anticorupție ar putea apărea chiar la sfârșitul acestui an, spune președintele Comisiei juridice a Parlamentului, Olesea Stamate. Deputatul a declarant la TVR Moldova că ideea creării Curții Anticorupție se regăsea și în platforma electorală PAS, însă nu erau siguri dacă noua instanță era necesară, notează Radio Moldova. „La un moment dat, ne-am gândit ... Va fi sau nu creată Curtea Anticorupție în Moldova – Ce spun politicienii și care este opinia experților The post Va fi sau nu creată Curtea Anticorupție în Moldova – Ce spun politicienii și care este opinia experților appeared first on Politik.