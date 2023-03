Sănătatea orală a persoanelor cu diabet

11:20

Testul fetal non - stres este un test prenatal obișnuit folosit pentru a verifica starea de sănătate a copilului. În timpul unui test non - stres, ritmul cardiac al bebelușului este monitorizat pentru a vedea cum răspunde la mișcările acestuia. Termenul „non - stres" se referă la faptul că nu se face nimic care să supună bebelușul la stres în timpul testului. În mod obișnuit, un test de non - stres este recomandat atunci când se crede că bebelușul prezintă un risc crescut de deces. Un test de non - stres poate fi efectuat după 26 până la 28 de săptămâni de sarcină. Anumite rezultate ale testului non - stres ar putea indica faptul că dumneavoastră și bebelușul dumneavoastră aveți nevoie de monitorizare suplimentară, de teste sau de îngrijire specială. Un test non - stres este un test neinvaziv care nu prezintă niciun risc fizic pentru dumneavoastră sau pentru copilul dumneavoastră. De ce se face Testul non - stres este folosit pentru a evalua starea de sănătate a bebelușului înainte de naștere. Scopul lui este de a oferi informații utile despre alimentarea cu oxigen a bebelușului dumneavoastră prin verificarea ritmului cardiac și a modului în care acesta răspunde la mișcările bebelușului. Testul ar putea indica necesitatea unei monitorizări suplimentare, a unor teste sau a nașterii. În mod normal, inima bebelușului bate mai repede atunci când acesta este activ mai târziu în timpul sarcinii. Cu toate acestea, condiții precum hipoxia fetală - când bebelușul nu primește suficient oxigen - pot perturba acest răspuns. Medicul dumneavoastră vă poate recomanda un test de non - stres dacă aveți: O sarcină multiplă cu anumite complicații O afecțiune medicală subiacentă, cum ar fi diabetul de tip 1, boli de inimă sau tensiune arterială ridicată în timpul sarcinii O sarcină care s-a prelungit cu două săptămâni după data la care trebuia să se nască (sarcină postnatală) Un istoric de complicații la o sarcină anterioară Un bebeluș care are mișcări fetale reduse sau posibile probleme de creștere fetală Sensibilizarea Rh (rhesus) - o afecțiune potențial gravă care poate apărea, de obicei în timpul celei de-a doua sarcini sau a unei sarcini ulterioare, atunci când grupa dvs. de sânge cu antigenul celulelor roșii este Rh negativ, iar grupa de sânge a copilului dvs. este Rh pozitiv. Lichid amniotic scăzut (oligohidramnios) Medicul vă poate recomanda efectuarea de teste de non - stres o dată sau de două ori pe săptămână și ocazional zilnic, în funcție de starea dumneavoastră de sănătate și de sănătatea bebelușului dumneavoastră. Riscuri Un test de non - stres este un test neinvaziv care nu prezintă riscuri fizice pentru dumneavoastră sau pentru copilul dumneavoastră. Termenul „non - stres" se referă la faptul că nu se face nimic care să supună copilul la stres în timpul testului. În timp ce testul poate oferi reasigurări cu privire la sănătatea bebelușului dumneavoastră, acesta poate provoca și anxietate. Un test non - stres ar putea sugera că există o problemă atunci când nu există, ceea ce poate duce la teste suplimentare. De asemenea, rezultatele liniștitoare nu sunt predictive pentru viitor. De asemenea, rețineți că, deși un test non - stres este adesea recomandat atunci când există un risc crescut de pierdere a sarcinii, nu este întotdeauna clar dacă testul este util. Cum vă pregătiți Un test non - stres nu necesită de obicei nicio pregătire specială. La ce vă puteți aștepta Un test de non - stres se face, de obicei, în cabinetul medicului. Înainte de procedură Vi se va lua tensiunea arterială înainte de începerea testului non - stres. În timpul procedurii În timpul testului non - stres, veți sta întins pe un scaun înclinat. Vi se va lua tensiunea arterială la intervale regulate în timpul testului. Medicul sau un membru al echipei dumneavoastră de îngrijire a sănătății vă va plasa un senzor în jurul abdomenului care măsoară ritmul cardiac fetal. În mod obișnuit, un testul non - stres durează 20 de minute. Cu toate acestea, dacă bebelușul dumneavoastră este inactiv sau doarme, este posibil să fie nevoie să prelungiți testul cu încă 20 de minute, în așteptarea faptului că bebelușul dumneavoastră va deveni activ pentru a asigura rezultate precise. Medicul dumneavoastră ar putea încerca să stimuleze bebelușul prin plasarea unui dispozitiv care produce zgomot pe abdomenul dumneavoastră. După procedură După ce testul de non - stres este finalizat, medicul va discuta cu dumneavoastră despre rezultate. Rezultatele Rezultatele unui test de non - stres pot fi: Reactive Înainte de săptămâna 32 de sarcină, rezultatele sunt considerate normale (reactive) dacă bătăile inimii bebelușului dvs. se accelerează la un anumit nivel peste nivelul de bază de două sau mai multe ori timp de cel puțin 10 secunde fiecare într-o fereastră de 20 de minute. În săptămâna 32 de sarcină sau mai târziu, dacă bătăile inimii bebelușului dvs. se accelerează la un anumit nivel peste linia de bază de două sau mai multe ori timp de cel puțin 15 secunde fiecare într-o fereastră de 20 de minute, rezultatele sunt considerate reactive. Nereactive Dacă bătăile inimii bebelușului dumneavoastră nu îndeplinesc criteriile descrise mai sus, rezultatele sunt considerate nereactive. Rezultatele nereactive ar putea apărea deoarece bebelușul dvs. a fost inactiv sau a dormit în timpul testului. Un test de non-stres reactiv este considerat liniștitor, indiferent de durata de timp de observație necesară. Cu toate acestea, dacă testul este prelungit până la 40 de minute și rezultatele testului non-stres al bebelușului dumneavoastră sunt nereactive, medicul dumneavoastră va efectua probabil un alt test prenatal pentru a verifica în continuare starea de sănătate a bebelușului dumneavoastră. De exemplu: Profil biofizic. Profilul biofizic combină un test de non-stres cu o ecografie fetală care evaluează respirația, mișcările corpului, tonusul muscular și nivelul lichidului amniotic al bebelușului dumneavoastră. Testul de stres de contracție. Acest test analizează modul în care ritmul cardiac al bebelușului dumneavoastră reacționează atunci când uterul se contractă. În timpul unui test de stres de contracție, dacă nu apare o activitate uterină adecvată de la sine, vi se va administra oxitocină intravenoasă sau vi se va cere să vă frecați sfârcurile pentru a induce activitatea uterină. De asemenea, medicul vă poate cere să faceți un alt test non - stres în ziua respectivă. Alte cauze posibile ale unui rezultat nereactiv al testului de non - stres, în afară de faptul că fătul este inactiv sau adormit, includ scăderea oxigenului (hipoxie fetală), fumatul mamei, utilizarea de medicamente de către mamă și anomalii neurologice sau cardiace ale fătului. Rareori, în timpul unui test non - stres, sunt detectate probleme legate de ritmul cardiac al bebelușului care necesită monitorizare sau tratament suplimentar. Asigurați-vă că discutați cu medicul dumneavoastră de servicii medicale despre rezultatele testului de nonstres și despre ceea ce ar putea însemna acestea pentru dumneavoastră și pentru copilul dumneavoastră. Cuvinte cheie: test fetal non - stres Sursa foto: www.babylist.com Sursa: www.mayoclinic.org